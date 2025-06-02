Hizbullah Genel Sekreteri: İmam Humeyni'nin düşüncesi tüm gücüyle sahnede yer almaya devam ediyor

El-Menar televizyonunun haberine göre, Şeyh Naim Kasım, İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu İmam Humeyni'nin vefat yıldönümü münasebetiyle yayımladığı bildiride “İmam Humeyni (ra), istibdat altındaki İran’ı mazlumların destekçisi bir İran’a dönüştürdü. İmam, ilahi ve imanî değerleri toplumda somutlaştırdı ve bu değerler hâlâ bölgedeki direnişin ve özgürlük hareketlerinin yolunu aydınlatmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Şeyh Naim Kasım, İmam Humeyni'nin zulme, işgale ve körü körüne taklide karşı mücadele ettiğini vurgularken “O ilahi liderin, Amerika’nın desteklediği şah rejiminden İran’ı bağımsız ve izzetli bir İslam Cumhuriyeti’ne dönüştürmedeki başarısının ardından, biz de hakkın batıla karşı zaferiyle dolu umut dolu bir hayat yaşıyoruz.” diye ekledi.

Kasım, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam ümmetini desteklemedeki ve özellikle Filistin meselesindeki merkezi rolüne de dikkat çekerek

“İmam Humeyni’nin önderliğindeki İslami İran, Filistin’in ve Kudüs’ün özgürlüğü için direnişin yanında dimdik durdu." dedi.