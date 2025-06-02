Pezeşkiyan: İran’ın çöküşünü isteyenler bu millete iyilik istemiyor

Pezeşkiyan, İran Ulusal Verimlilik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, yurt dışından İran İslam Cumhuriyeti’nde kriz yaratmaya yönelik bazı art niyetli propagandalara değinerek “Acaba sınırın öbür tarafında oturup İran’ın çökmesini isteyenler bizim için gerçekten endişeleniyor mu? Bu insanların hiçbiri bu milletin iyiliğini istemiyor.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yetkilerin özel sektöre devredilmesini başka bir strateji olarak nitelendirerek “Bu devirler dikkatli ve kademeli bir şekilde yapılmalı, siyah-beyaz bir süreç değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı ayrıca “İran, diğer ülkelerden hiçbir eksiğe sahip değil. Başarılı olmuş ülkelere baktığımızda, biz de öğrenmeli, davranışlarımızı düzeltmeli, bilim ve farkındalık elde etmeli ve kendi konumumuzun şu anki durumdan çok daha yukarıda olduğuna inanmalıyız. Bu inanç oluşursa, pek çok kişinin imkânsız sandığı bir dönüşüm gerçekleştirilebilir.” diye ekledi.

Pezeşkiyan konuşmasının devamında verimlilik alanında küresel ilkelere ve stratejilere işaret ederek “Dünyada 40 ülkenin deneyimiyle yapılan bir değerlendirmeye göre, tüm başarılı reformlarda üç ortak ilke bulunuyor: Sorumluluk, işin niteliği ve hesap verebilirlik. Ayrıca tanınmış beş stratejiden en az iki ya da üçü aynı anda uygulanmıştır.” açıklamasında bulundu.