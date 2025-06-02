Irakçi: ABD'nin mektubuna yanıt hazırlanıyor

Umman Dışişleri Bakanı Bedir Busaidi, Tahran’a yaptığı kısa süreli ziyaret sırasında, ABD hükümeti adına İran ile dolaylı yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin resmi bir teklifi İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi’ye iletti.

Bu ziyaret, Umman’ın Tahran ile Washington arasında arabuluculuk çabaları kapsamında gerçekleşti ve ABD’nin teklifine ilişkin “unsurlar”ın İran’a sunulması amacıyla yapıldı. Irakçi, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, İran’ın “ilkeler, ulusal çıkarlar ve halkın hakları çerçevesinde” bu teklife uygun bir yanıt vereceğini belirtti.

Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff tarafından hazırlanan ve Tahran’a iletilen ABD teklifi, nisan ayı başında başlayan müzakerelerden bu yana İran’a sunulan ilk resmi taslak olarak değerlendiriliyor.