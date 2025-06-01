İran’dan barış gücü reformu için aktif diplomasi çağrısı

Araste, bu açıklamayı Pazar günü Tahran’da düzenlenen “Dünya Barış Gücü Günü” başlıklı konferansta yaptı. 1948'den bu yana barış gücü misyonlarına 125 ülkeden 1 milyondan fazla personelin katıldığını belirten Araste, 70’e yakın görevde 4400 personelin hayatını kaybettiğini, sadece geçen yıl 57 kişinin çatışma bölgelerinde öldüğünü ifade etti.

Bazı görevlerin ağır başarısızlıklarla sonuçlandığını vurgulayan Araste, “Lübnan, Bosna ve Uganda gibi bölgelerde BM Barış Gücü’nün varlığına rağmen insanlık trajedileri yaşanmıştır. Bosna’da sadece dört günde sekiz binden fazla kişi barış gücü askerlerinin gözü önünde katledildi,” dedi.

Barış gücünün başarısızlıklarının sadece operasyonel zafiyetlerle açıklanamayacağını vurgulayan Araste, Birleşmiş Milletler’in ve Güvenlik Konseyi’nin tepkisizliğini eleştirerek, "Barış için gönderilen askerler savunmasız bir şekilde ölüme terk ediliyor” ifadelerini kullandı.

İsrail’in BM personeline yönelik saldırılarına da değinen Araste “Batı Asya'da özellikle İsrail'in kasıtlı saldırılarında BM görevlileri hedef alınmakta, fakat dünya sadece izlemektedir” dedi.

Haiti’deki kolera salgınına da değinen Arasteh, hastalığın barış gücü askerlerinin atıklarından kaynaklandığını belirterek “BM bu gibi olaylarda sorumluluk üstlenmeli ve operasyonel yapısını yeniden gözden geçirmelidir” çağrısında bulundu.