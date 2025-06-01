Pezeşkiyan’ın Umman ziyaretinde İran-Umman ticaret hacminde 20 milyar dolarlık hedef

Cemal Rezzaki Cehromi, İRNA Ekonomi muhabirine yaptığı açıklamada, bu seyahatte İran özel sektöründen 90 kişilik bir heyetin Cumhurbaşkanı’na eşlik ettiğini belirtti. Heyette yer alan iş insanlarının çoğunun halihazırda Umman’la ticari ilişkileri bulunduğunu veya bu tür ilişkiler kurma niyetinde olduklarını ifade etti.

İran ile Umman arasındaki köklü ve derin siyasi ilişkilere rağmen, ticari ilişkilerin yeterince güçlü olmadığını vurgulayan Rezzaki, son üç yılda ticaret hacminde %40 ila %60 arasında artış yaşanmasına rağmen, iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin henüz 3 milyar dolara bile ulaşmadığını söyledi. Bu rakam, İran’ın bazı Körfez ülkeleriyle olan ticaretinin sekizde biri düzeyindedir.

İki ülke arasındaki ticareti geliştirmek amacıyla alınan somut önlemler arasında; önümüzdeki bir ay içinde Umman’da ortak bir finans kurumu kurulması, Çabahar ile Umman arasında doğrudan deniz taşımacılığı hattının başlatılması, Çabahar Serbest Bölgesi ve Umman Ticaret Odası iş birliği, İranlı bilgi teknolojisi şirketlerine Umman’da 1000 metrekarelik ofis alanı tahsis edilmesi ve ticaret tarifelerinin düşürülmesi gibi adımlar yer alıyor.