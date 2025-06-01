İran, dünyada karaciğer naklinde birinci sırada

Umid Kubadi, Kazvin Eyaleti'nde düzenlenen organ bağışı yapan şehit ailelerini onurlandırma toplantısında yaptığı konuşmada, İran'ın ihtiyaç sahibi hastalara organ nakli konusunda Asya ülkeleri arasında birinci sırada olduğunu belirtti.

Bu yetkili ayrıca "İmam Humeyni (r.a), 1989 yılında beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden organ bağışının caiz olduğuna dair dini fetvayı verdi. Bu fetva, İslam Devrimi'nin önemli kazanımlarından biridir çünkü İslam Devrimi'nden önce beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden organ nakli yapılmıyordu." ifadelerini kaydetti.

Kubadi, konuşmasının sonunda "Organ bağışçılarının aileleri, bu alandaki gerçek kahramanlardır. Hayatlarının en zor anlarında çok büyük bir karar veriyorlar." dedi.