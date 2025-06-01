1 Haz 2025 16:54
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News ID: 85849825
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İran, dünyada karaciğer naklinde birinci sırada

1 Haz 2025 16:54
News ID: 85849825
İran, dünyada karaciğer naklinde birinci sırada

Kazvin, İRNA– İran Organ Bağışı Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, son 25 yılda organ bağışında 70 kat artış yaşandığını ve ülkemizin şu anda karaciğer naklinde dünyada birinci sırada yer aldığını ve bu alanda “nakil imparatorluğu” olarak tanındığını söyledi.

Umid Kubadi, Kazvin Eyaleti'nde düzenlenen organ bağışı yapan şehit ailelerini onurlandırma toplantısında yaptığı konuşmada, İran'ın ihtiyaç sahibi hastalara organ nakli konusunda Asya ülkeleri arasında birinci sırada olduğunu belirtti.

Bu yetkili ayrıca "İmam Humeyni (r.a), 1989 yılında beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden organ bağışının caiz olduğuna dair dini fetvayı verdi. Bu fetva, İslam Devrimi'nin önemli kazanımlarından biridir çünkü İslam Devrimi'nden önce beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden organ nakli yapılmıyordu." ifadelerini kaydetti.

Kubadi, konuşmasının sonunda "Organ bağışçılarının aileleri, bu alandaki gerçek kahramanlardır. Hayatlarının en zor anlarında çok büyük bir karar veriyorlar." dedi.

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