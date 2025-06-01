Bekaî: Farsça, diplomatik diyaloglarda eşsiz bir role sahiptir

Sadî Vakfı'nın ev sahipliğinde ve AZFA (Yabancılara Farsça Öğretimi Merkezleri) yöneticileri ile bu alandaki akademisyenlerin katılımıyla 11. Uluslararası Fars Dili ve Edebiyatı Eğitim Kurumları Buluşması gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Bekaî, Farsçanın yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda zengin bir medeniyetin taşıyıcısı olduğunu belirterek “Farsça, düşüncenin, hikmetin ve tarihin dilidir. Bu dil, geçmişte Hindistan’dan Balkanlar’a kadar etkili olmuş bir medeniyeti temsil eder. Bugün de dünya diplomasisinde benzersiz bir rol oynayabilir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, İran’ın büyükelçileri ve diplomatik temsilcilerinin aynı zamanda Saadi Vakfı’nın Farsça’yı yayma çabalarının birer temsilcisi olduğunu vurguladı. Bekaî, Dışişleri Bakanlığı, Sadî Vakfı ve Bilim Bakanlığı arasındaki iş birliğine değinerek, Farsçanın yabancı dil olarak öğretiminin kolaylaştırılması yönünde somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti.