İran’da 23 yeni yerli ilaç tanıtıldı

Bakanlık yetkililerine göre, söz konusu ilaçlar daha önce büyük ölçüde ithal edilen, piyasada az bulunan veya tamamen bulunamayan ürünlerdi. Şimdi ise yerli üretimle bu ilaçlarda kendi kendine yeterlilik sağlanarak, hastaların özel ilaçlara erişiminin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması yönünde önemli bir adım atıldı.

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında Gefitinib, Zoledronik Asit, Abirateron, Plerixafor, Gemsitabin, Regorafenib ve Macitentan artık İran’da üretiliyor. Kalp ve damar hastalıkları alanında ise İndapamid ile Sacubitril/Valsartan isimli ilaçlar tanıtıldı.

Sinir sistemi ve psikiyatri alanında Alprazolam, Melatonin, GABA ve 5-HTP gibi ilaçların üretimi başlatıldı. Ayrıca Citrulline Malat, Liver TD, Bronco TD, BT-D, TD Power, TD Just, Herbo Mind ve Ginkgo TD gibi bitkisel takviyeler de üretim hattına alındı.

Aşı grubunda, HPV virüsüne karşı koruma sağlayan Gardisan adlı aşı tanıtıldı. Bu aşının rahim ağzı kanseri ve genital siğillere karşı koruma sağladığı bildirildi. Hücre tedavisi alanında ise WhartoCell ve LaViCell adlı iki önemli ürün geliştirildi.

Anestezi ve ameliyathane ilaçları kapsamında Ropivakain ve Lubrikain jeli üretildi. Ayrıca Desloratadin ve Pregabalin gibi iki temel ilaç etken maddesi de artık ülkede üretilebiliyor. Tüm bunlara ek olarak, yapay tükürük spreyi (Artificial Saliva Spray) de tanıtılan ürünler arasında yer aldı.

Bu gelişmeler, İran sağlık sektöründe yerli üretimin güçlendiğini ve ithalata olan bağımlılığın hızla azaldığını gösteriyor.