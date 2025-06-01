1 Haz 2025 11:45
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News ID: 85849470
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Kalibaf: BRICS’e katılım, dünya ekonomik güçleriyle ilişkileri geliştirmek için değerli bir fırsattır

1 Haz 2025 11:45
News ID: 85849470
Kalibaf: BRICS’e katılım, dünya ekonomik güçleriyle ilişkileri geliştirmek için değerli bir fırsattır

Tahran, İRNA- İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran İslam Cumhuriyeti parlamento heyetinin BRICS zirvesine katılımının, dünya ekonomisinin önde gelen ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek ve yaptırımlarla mücadele etmek için değerli bir fırsat olduğunu belirtti.

Kalibaf, Latin Amerika’daki üç ülkeyi kapsayan seyahatine başlamadan önce Tahran Mehrabad Havalimanı'ndaki devlet pavilyonunda yaptığı açıklamada "Latin Amerika’ya kapsamlı bir ziyaret için hazırız. Bu seyahate, Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı’nın daveti üzerine, ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda ilişkileri geliştirmek amacıyla Venezuela’dan başlayacağız." açıklamasında bulundu. 

İslami Şura Meclisi Başkanı, Latin Amerika’nın özelliklerine dikkat çekerek "Yaklaşık 600 milyonluk nüfusuyla bu bölge, uluslararası alanda İran’la iyi bir uyum içerisindedir. Bu ülkeler tek taraflılığa karşıdır ve çok taraflılığı desteklemektedir. Bu durum, İran İslam Cumhuriyeti için ilişkileri geliştirme adına uygun bir fırsattır." diye ekledi. 

Kalibaf, BRICS toplantısıyla ilgili olarak "BRICS, dünya nüfusunun %49’undan fazlasını, küresel ekonominin %39’unu ve dünya ticaretinin yaklaşık %24’ünü kapsamaktadır." ifadelerini kaydetti. 

Meclis Başkanı ayrıca "Bu, büyük bir siyasi ve ekonomik fırsattır. Çin, Rusya, Hindistan ve Brezilya gibi dünyanın önemli ülkeleri BRICS’e üye olup, bu yıl 11. dönem zirvesine Brezilya ev sahipliği yapmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti parlamento heyeti de bu toplantıya katılacaktır. Bu katılım, ikili ve çok taraflı ilişkiler için büyük bir fırsattır." diye ekledi.

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