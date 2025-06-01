Irakçi'den Grossi’ye: İran, Yönetim Kurulu'ndaki her uygunsuz harekete uygun şekilde karşılık verecektir

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taraflar, bu görüşmede nükleer müzakereler ve yaptırımların kaldırılması konularındaki son gelişmeleri ele almanın yanı sıra, Ajans’ın İran’a ilişkin yeni yayımlanan raporunu da görüştüler.

Irakçi, İran’ın Ajans’la sürekli iş birliğine, tüm nükleer faaliyetlerin Ajans gözetiminde ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamındaki koruma anlaşmasına uygun olarak yürütüldüğüne ve hiçbir sapma yaşanmadığına dikkat çekerek, Ajans Genel Direktörü’nden bu gerçekleri yansıtmasını istedi. Bu sayede bazı tarafların, Ajans’ı İran halkına karşı siyasi amaçları doğrultusunda kullanmasının önüne geçileceğini vurguladı.

Ülkemizin Dışişleri Bakanı ayrıca Genel Direktör Grossi’den, İran’ın Ajans’la olan iş birliğini Yönetim Kurulu’nun gelecek haftaki toplantısında açıklamasını ve herhangi bir siyasi girişimin sonuçlarını hatırlatmasını istedi ve "İran, Avrupalı taraflardan gelecek her uygunsuz harekete karşı uygun tepki verecek ve bunun sonuçlarının sorumluluğu, Ajans’ı İran’a karşı siyasi amaçlar için kullanan taraflara ait olacaktır." dedi.