Orta Asya Voleybol Milletler Ligi: İran grup birincisi olarak üst tura yükseldi

Özbekistan'ın Fergana kentinde iki grupla Perşembe günü başlayan Orta Asya Milletler Ligi Voleybol Turnuvası'nın dördüncü sezon eleme turu bugün sona erdi.

İran B voleybol takımı, bu turun son maçında turnuva ev sahibi Özbekistan ile karşılaştı ve rakibini 3-0 (25-11, 25-12, 25-19) mağlup ederek, turnuvayı yenilgisiz tamamlayan tek takım olarak 9 puanla grup birincisi olarak üst tura yükseldi.

Peyman Ekberi'nin öğrencileri, üst üste üçüncü galibiyetlerini alarak, Özbekistan'ı arka arkaya kazandıkları setlerle geçti.

Maçın başlangıç diziliminde Ali Hacipor, Seyyid Emir Hüseyin Sedati, Mustafa Necefi, Emir Hüseyin Tuhte, Alirıza Musleh Abadi Ferahani, Ali Ramazani ve Hüseyin Hacı Kelate (libero) yer aldı.

Diğer millî voleybolcular arasında İlşen Davudi Pur, Emir Rıza Aftab Azeri, Alirıza Abdülhamidi, Emir Hasan Mollaabbasi, Şayan Mehrâbi, Emir Muhammed Gulzade ve Mehran Tavanâ bulunuyor.

Takımın teknik ekibinde İsa Sengdavani (takım menajeri), Peyman Ekberi (baş antrenör), Muhammed Türkeşvend, Ali Fetahi ve Kambiz Yakubi (antrenörler), Cevad Perviz (fizyoterapist), Tevhid Asgeri (kondisyoner), Ali Savari Ketuli (analist) ve Saced Nuri (masör) görev yapıyor.

Turnuvaya katılan takımlar yarın (Pazar) dinlenecek ve üst tur müsabakaları Pazartesi ve Salı günleri 6 maçla devam edecek. İran B voleybol takımı, karşı gruptan çıkan birinci ve ikinci takımlarla karşılaşacak.

İran B millî voleybol takımı, eleme turunda Hindistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a karşı üç galibiyet elde etti.