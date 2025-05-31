Ajansın İran'da %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stoklarının artışıyla ilgili iddiası

Associated Press'in eriştiği UAEA belgesinde, İran’ın 17 Mayıs tarihi itibarıyla %60 oranında zenginleştirilmiş 408.6 kilogram uranyuma sahip olduğu ve bu miktarın, Ajansın Şubat ayında yayınladığı önceki rapora göre 133.8 kilogram artış gösterdiği iddia edildi.

Ajansın önceki raporunda (Mart ayında), bu stok miktarı 274.8 kilogram olarak açıklanmıştı.

UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, söz konusu raporda İran’ın barışçıl nükleer programıyla ilgili siyasi iddiaları yineleyerek, bu zenginleştirme düzeyinin “%90 saflık (askeri düzey)” seviyesine teknik olarak kısa bir adım olduğunu ileri sürdü.

Grossi ayrıca “İran, bu düzeyde uranyum zenginleştiren tek nükleer silaha sahip olmayan ülkedir” iddiasında bulunarak İran’dan “Ajansla tam ve etkili iş birliği yapmasını” talep etti.

Bu rapor, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın Yönetim Kurulu’nun bir sonraki toplantısının, önceden açıklandığı üzere gelecek hafta Pazartesi günü Viyana’da yapılması planlanırken yayınlandı. Toplantının gündeminde İran’ın nükleer programı da önceki oturumlarda olduğu gibi yer alacak.

İran İslam Cumhuriyeti, defalarca %60 oranında uranyum zenginleştirmenin barışçıl nükleer hakları çerçevesinde, sivil amaçlarla ve sanayi ile tıbbi ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirildiğini vurgulamıştır.

İran, her zaman UAEA ile şeffaf iş birliği yaptığını ve nükleer güvenlik taahhütlerine bağlı kaldığını belirtmiş ve bununla birlikte, İranlı yetkililer defalarca UAEA'nın siyasi amaçlarla kullanılmasına ve bazı Batılı ülkelerin yasa dışı baskılarına karşı uyarıda bulunmuştur.