Gazze'de 60 şehit daha/ Şehit sayısı 54.318'e yükseldi



Şihab Haber Ajansı'nın haberine göre, Filistin Sağlık Bakanlığı bugün (Cumartesi) yaptığı son açıklamada, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 60 Filistinli sivilin şehit olduğunu ve 284 kişinin yaralandığını bildirdi.

Habere göre, 18 Mart 2025 tarihinde başlayan Siyonist rejim ordusunun Gazze’ye yönelik yeni saldırı aşamasıyla birlikte, bugüne kadar 4.117 kişi şehit olmuş, 12.013 kişi ise yaralanmıştır.

Bu şehitlerle birlikte, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam şehit sayısı 54.381’e, yaralı sayısı ise 124.054’e yükselmiştir.

Bugün, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yeniden başlamasının 75. gününde, bölgenin çeşitli yerleri rejim ordusunun hava saldırıları ve bombardımanlarına sahne oldu.

El Cezire muhabiri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Siyonist rejimin bir insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda iki Filistinlinin şehit olduğunu bildirdi.

Ayrıca, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yardım dağıtım merkezinde bulunan Filistinlilere Siyonist askerlerin ateş açması sonucu iki kişi şehit olurken, onlarca kişi de yaralandı.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kentinin güneydoğusu ile Han Yunus kenti yakınındaki “Kizan el-Neccar” ve “Kizan Ebu Reşvan” bölgeleri de hava ve kara saldırılarıyla hedef alındı.