İslami: ABD ile dolaylı müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildi

İslami, Mazenderan Eyaleti’nde düzenlenen Yöneticiler ve Güvenlik Birimleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İran’ın nükleer enerji kapasitesine dair önemli bilgiler verdi. Şu anda Buşehr'de 1000 megavatlık bir nükleer santralin faal olduğunu belirten İslami, “Sadece geçen yıl bu santral 7 milyar 300 milyon kilovat-saat elektrik üretti” dedi.

İslami, Yedinci Kalkınma Planı sonuna kadar ülkedeki nükleer enerji kapasitesinin 3.000 megavata çıkarılmasının hedeflendiğini, kuzey ve güneyde iki yeni nükleer santral için yer tahsis edildiğini açıkladı.

Kurumun öncelikli hedeflerinden biri olan 20 yıllık stratejik yol haritasına da değinen İslami, bu plana göre 20 bin megavat elektrik üretiminin planlandığını aktardı.

İran’ın plazmaterapi, lazer ve kuantum teknolojileri alanında büyük adımlar attığını belirten İslami, ülke içinde üretilen radyoaktif ilaçların dünya standartlarında olduğunu ve birçok hastalığın teşhis ve tedavisinde kullanıldığını ifade etti.

Ayrıca, tarımda öncü konumda bulunan Mazenderan Eyaleti için de nükleer teknolojiyle ilgili özel projeler geliştirildiğini duyurdu.

İslami, İran’ın nükleer faaliyetlerine yönelik uluslararası eleştirilere de değinerek "New York’ta bazı kişiler sıfır zenginleştirmeden bahsediyor. Bu tür söylemler, düşmanların kurduğu bozguncu hayallerin bir yansımasıdır ve esasen Siyonist toplumun propagandasıdır.” ifadelerini kullandı.

İslami, İran’ın nükleer alandaki haklarından taviz vermeyeceğini ve uluslararası meşruiyet çerçevesinde barışçıl nükleer teknolojiyi geliştirmeye devam edeceğini vurguladı.