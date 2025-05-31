İranlı ve Avrupalı Bilim İnsanlarından HCC tedavisinde yeni bir ümit

HCC: Siroz hastalarında başlıca ölüm nedeni

HCC, karaciğer hücrelerinden başlayan birincil karaciğer kanserleri arasında en yaygın olanıdır ve dünya genelinde kanser kaynaklı ölümlerde üçüncü sıradadır. Özellikle siroz hastaları için en önemli ölüm nedenlerinden biridir.

Bu kapsamda Royan Araştırma Enstitüsü, Şehid Beheşti Tıp Üniversitesi, İsveç Karolinska Enstitüsü ve Belçika’daki UCLouvain Üniversitesi iş birliğiyle yapılan çalışmada, araştırmacılar Glypican-3 (GPC3) adlı proteini HCC tedavisinde hedeflenebilir bir molekül olarak değerlendirdi.

GPC3, insanlarda X kromozomunun uzun kolunda yer alan bir gen tarafından kodlanıyor ve gelişim, hücre sinyallemesi gibi kritik biyolojik süreçlerde rol alıyor. GPC3’ün karaciğer kanserlerinde aşırı ifade edilmesi, onu önemli bir hedef haline getiriyor.

Uluslararası Yayın ve Klinik Etkiler

Çalışmanın sonuçları, uluslararası saygın bir dergi olan Expert Opinion on Therapeutic Targets’da yayımlandı. 2015–2024 yılları arasında PubMed, Web of Science ve Scopus gibi veri tabanlarında yayımlanan makalelerin sistematik analiziyle oluşturulan bu inceleme, IT'lerin potansiyelini, avantajlarını ve karşılaşılan zorlukları kapsamlı biçimde ele alıyor.

Araştırmada vurgulanan bazı zorluklar:

IT’lerin katı tümör yapılarının içine yeterince nüfuz edememesi

Bağışıklık sisteminin IT’lere karşı nötralizan antikorlar üretmesi

IT’lerin serumda kısa yarı ömre sahip olması,

Bununla birlikte, IT’lerin kanser kök hücrelerini (CSC) ve geride kalan tümör hücrelerini yok etme potansiyeli, HCC'nin nüks oranlarını azaltmak ve hasta yaşam süresini uzatmak adına büyük önem taşıyor.

Sonuç: HCC’nin gelecekteki tedavisinde anahtar rol oynayabilir

Araştırmacılar, özellikle GPC3’e dayalı immünotoksinlerin, klasik tedavi yöntemleriyle birlikte kullanıldığında HCC tedavisinde etkili bir seçenek haline gelebileceğini belirtiyor. Bu buluş, karaciğer kanserinin tedavisinde devrim yaratabilecek yeni nesil stratejiler için umut vadediyor.