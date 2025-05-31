Irakçi: Batı’nın İran’a “Zenginleştirme hakkınız yok” demesi, bir egemenlik dayatmasıdır

31 Mayıs 2025 Cumartesi sabahı, Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle birlikte İmam Humeyni’nin türbesini ziyaret eden Irakçi, burada yaptığı konuşmada, İmam Humeyni’nin sadece İslam Devrimi’nin değil, aynı zamanda İran dış politikasının da mimarı olduğunu belirtti.

Irakçi, İmam Humeyni’nin dış politika anlayışının temelinde “egemenliği reddetme” ilkesinin bulunduğunu vurguladı

"İmam’ın Amerikan yargı sisteminin İran üzerinde kurduğu üstünlüğe karşı çıkışı, özellikle kapitülasyon yasasına karşı duruşu, bu ilkenin en somut örneğidir. O yasa, sadece Amerikan askerlerine değil, onların tüm vatandaşlarına ve hatta akrabalarına dahi dokunulmazlık tanıyordu. İmam buna karşı çıktığında, bu duruş ciddi sonuçlar doğurdu, ama o geri adım atmadı.” diye ekledi.

Irakçi, “Ne Doğu, Ne Batı” ilkesinin ilişkileri kesmek anlamına gelmediğini, doğu ve batının egemenliğini reddetmek anlamına geldiğini vurguladı.

Nükleer müzakerelere de değinen Dışişleri Bakanı, zenginleştirme faaliyetlerinin sadece teknik ya da ekonomik yönüyle değil, siyasi ve egemenlik boyutuyla da ele alınması gerektiğini söyledi.

Irakçi ayrıca "Zenginleştirme teknolojisi sadece nükleer sanayi değil, ilaç ve diğer gelişim planları açısından da kritik öneme sahip. Ancak asıl mesele, bu hakkın bize dayatmalarla yasaklanmaya çalışılmasıdır. Karşı taraf ‘zenginleştirme yapamazsınız’ diyorsa, bu açıkça bir egemenlik dayatmasıdır.” dedi.

Irakçi, İran’ın uluslararası hukuk çerçevesinde barışçıl nükleer teknolojiye sahip olma hakkına sahip olduğunu vurgulayarak “Bazıları kendilerini güçlü görüp ‘biz izin vermiyoruz’ diyerek İran halkına bu hakkı yasaklamaya çalışıyor. Bu bir tahakkümdür ve İran halkı bunu asla kabul etmez. Bizim zenginleştirme teknolojisine ihtiyacımız vardır ve bu hakkımızdan vazgeçmemiz mümkün değildir."ifadelerini kullandı.