Barselona Tel Aviv ile tüm resmî ilişkileri kesti: Gazze Filistinlilere aittir

Konseyin yayımladığı açıklamada, "derhal ve kalıcı bir ateşkes" çağrısında bulunuldu ve insani yardımların önündeki engellerin kaldırılması talep edildi. Barselona Belediye Başkanı, “Gazze Filistinlilere aittir” diyerek net bir tutum sergiledi.

1998 yılından bu yana yürürlükte olan Barselona-Tel Aviv kardeş şehir ve dostluk anlaşması da iptal edildi. Bu karar, Filistin’de uluslararası hukuk ve insani hukuka saygı gösterilene kadar geçerli olacak şekilde, çoğunluk oyuyla alındı.

Barselona Şehir Konseyi ayrıca, İspanya Parlamentosu'na çağrıda bulunarak İsrail’e yönelik acil silah ambargosu öngören yasa tasarısının hızla değerlendirilmesini talep edeceğini bildirdi. Öte yandan, İspanya merkezi hükümeti ve Katalonya yönetimi de, İsrail’i derhal ateşkese zorlamak için baskı uygulamaya çağrıldı.