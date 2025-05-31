31 May 2025 10:30
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BM Yetkilisinden İsrail’e Sert Tepki: İnsani Yardım Dilini Sömürerek Savaş Suçları İşliyor

31 May 2025 10:30
News ID: 85848301
BM Yetkilisinden İsrail’e Sert Tepki: İnsani Yardım Dilini Sömürerek Savaş Suçları İşliyor

Tahran, İRNA - Birleşmiş Milletler'in İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü, İsrail’i Gazze’de işlenen ağır insan hakları ihlallerini gizlemek amacıyla “insani yardım dilini acımasızca sömürmekle” suçladı.

Raportör, İsrail’in bu dili kasten kullandığını belirterek, bunun "vahşi suçları gizleme, sivil nüfusu zorla yerinden etme, tekrar tekrar bombalama, Filistinlileri diri diri yakma ve hayatta kalanlarda kalıcı sakatlıklar bırakma" stratejisinin bir parçası olduğunu ifade etti. Açıklamada, bu eylemlerin uluslararası kamuoyunun dikkatini gerçeklerden uzaklaştırmak için yardım söylemiyle maskelendiği vurgulandı.

BM: Gazze, savaşın başından bu yana en ağır insani krizi yaşıyor 

Birleşmiş Milletler Sözcüsü, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) son raporuna dayanarak yaptığı açıklamada, Gazze’nin savaşın başlangıcından bu yana en kötü insani felaketle karşı karşıya olduğunu duyurdu.
Açıklamada, saldırıların Gazze genelinde, özellikle de kuzey bölgelerde şiddetle sürdüğü belirtildi. Son işlevsel hastanelerden biri olan El-Avde Hastanesi, son günlerde art arda hedef alınmasının ardından dün gece tahliye edildi.
Saldırıların sadece kuzeyle sınırlı kalmadığı, güneydeki Deyr el-Belah ve Bureyc ile Nuseyrat  kamplarının bazı bölgelerinde de devam ettiği bildirildi.

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