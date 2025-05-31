BM Yetkilisinden İsrail’e Sert Tepki: İnsani Yardım Dilini Sömürerek Savaş Suçları İşliyor

Raportör, İsrail’in bu dili kasten kullandığını belirterek, bunun "vahşi suçları gizleme, sivil nüfusu zorla yerinden etme, tekrar tekrar bombalama, Filistinlileri diri diri yakma ve hayatta kalanlarda kalıcı sakatlıklar bırakma" stratejisinin bir parçası olduğunu ifade etti. Açıklamada, bu eylemlerin uluslararası kamuoyunun dikkatini gerçeklerden uzaklaştırmak için yardım söylemiyle maskelendiği vurgulandı.

BM: Gazze, savaşın başından bu yana en ağır insani krizi yaşıyor

Birleşmiş Milletler Sözcüsü, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) son raporuna dayanarak yaptığı açıklamada, Gazze’nin savaşın başlangıcından bu yana en kötü insani felaketle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Açıklamada, saldırıların Gazze genelinde, özellikle de kuzey bölgelerde şiddetle sürdüğü belirtildi. Son işlevsel hastanelerden biri olan El-Avde Hastanesi, son günlerde art arda hedef alınmasının ardından dün gece tahliye edildi.

Saldırıların sadece kuzeyle sınırlı kalmadığı, güneydeki Deyr el-Belah ve Bureyc ile Nuseyrat kamplarının bazı bölgelerinde de devam ettiği bildirildi.