30 May 2025 12:06
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News ID: 85847733
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Bekaî: İran’ın nükleer programına yönelik asılsız iddialar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nı (UAEA) itibarsızlaştırır

30 May 2025 12:06
News ID: 85847733
Bekaî: İran’ın nükleer programına yönelik asılsız iddialar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nı (UAEA) itibarsızlaştırır

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Avusturya istihbarat teşkilatının İran’ın barışçıl nükleer programıyla ilgili yayınladığı raporu “asılsız ve temelsiz” olarak nitelendirdi ve bu raporun yalnızca İran İslam Cumhuriyeti aleyhine bir medya manipülasyonu amacı taşıdığını belirtti.

Bekaî, bugün yaptığı açıklamada, Avusturya hükümetinden bu “resmî olmayan ve provoke edici tutum” hakkında açıklama talep etti.
Bekaî, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) taraf olduğunu hatırlatarak "İran’ın nükleer programı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın en sıkı denetimlerine tabidir. Bu şartlar altında Avusturya istihbarat kurumunun iddiaları, Ajans’ın güvenilirliğini doğrudan zedeler." ifadelerini kaydetti. 

Ayrıca Bekaî, İran’ın nükleer silahlar ve diğer kitle imha silahlarına karşı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"İran, Batı Asya bölgesinin kitle imha silahlarından arındırılması yönündeki girişimlerin öncüsü ve kararlı destekçisidir. Bu konuda, Siyonist rejimin her türlü kitle imha silahı ile silahlandırılmasına sessiz kalan, hatta bu rejime her yönüyle destek veren Avusturya ve bazı Avrupa ülkelerinden tamamen farklı bir tutum sergilemektedir."
Bekaî, Avusturya istihbaratının bu tavrını “yalan yaymak” olarak niteleyerek, “Bu resmî kurumun sergilediği sorumsuz, kışkırtıcı ve yıkıcı tutum karşısında Avusturya hükümetinden resmî açıklama bekliyoruz” dedi.

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