İran, Çin ve Rusya temsilcilerinden UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi istişare

Rusya'nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov, Perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “Bugün değerli meslektaşlarım Çin ve İran'ın daimi temsilcileriyle bir araya gelerek, önümüzdeki UAEA Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde gündemdeki konuları değerlendirdik. Bu üçlü format oldukça faydalı oldu ve tutumlarımızı iyi bir şekilde uyumlaştırmamıza yardımcı oluyor,” ifadelerini kullandı.

Bu görüşme, Yönetim Kurulu’nun bir sonraki toplantısının Haziran ortasında Viyana Uluslararası Merkezi’nde yapılması planlanırken gerçekleşti. Toplantı gündeminde yine İran yer alıyor; özellikle nükleer faaliyetlerin doğrulanması ve denetlenmesi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamındaki güvenlik denetimleri, ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararı çerçevesindeki yükümlülükler ele alınacak. Ayrıca, Ajans Genel Direktörü tarafından İran’ın nükleer programına ilişkin hazırlanan kapsamlı raporun da değerlendirilmesi bekleniyor.