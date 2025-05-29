İran ve Çin, ilişkileri stratejik seviyeye taşıma konusunda mutabık kaldı

Ahmediyan görüşmede, İran ve Çin’in köklü uygarlık geçmişine vurgu yaparak “Tahran ile Pekin’in iş birliği, bölgeye güvenlik ve ekonomik refah getirebilir” dedi. Ayrıca bağımsız ülkeler arasında sürekli istişarenin bölgesel güvenlik açısından önemine dikkat çekerek, mevcut küresel güvenlik yapılarının adil olmadığını ve Batı tarafından çıkar amaçlı kullanıldığını ifade etti.

Ahmediyan, İran Cumhurbaşkanı’nın yakında Çin’e yapacağı ziyarete de değinerek bu ziyaret sırasında ikili anlaşmaların hayata geçirilmesi için planlama yapılacağını ve ticaret hacminin siyasi ilişkiler seviyesine yükseltilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca İran’ın her zaman müttefiklerini görüşmelerden haberdar ettiğini vurguladı.

Çin Komünist Partisi Hukuk ve Güvenlik Komitesi Sekreteri Çen Vençing de İran’ı bölgenin etkili ülkelerinden biri olarak tanımlayarak, Çin’in İran’la ilişkilerine büyük önem verdiğini söyledi. Düşmanların iki ülke arasındaki iş birliğine yönelik komplolarına rağmen, Tahran-Pekin ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini belirten Çen, bu iş birliğinin iki ülke liderlerinin iradesiyle en üst düzeye çıkacağını ifade etti.

Çin heyetinin başkanı ayrıca, İran ve Çin’in terörle mücadelede ortak bir iş birliği planı oluşturmasını umduklarını dile getirdi.