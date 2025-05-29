Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısından Duşanbe’de sanayi tesisine ziyaret

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Tacikistan ziyareti kapsamında, hammadde, ekipman ve makinelerinin büyük bölümü İran özel sektörü tarafından sağlanan Talco Cable fabrikasını ziyaret etti ve tesisin çeşitli bölümlerinde incelemelerde bulundu.

Bu ziyarette kendisine, Tacikistan Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı da eşlik etti. Fabrika yetkililerinden üretim süreci hakkında detaylı bilgi alan Arif, İran’ın 14. hükümetinin sanayi ve ekonomi alanındaki özel sektör girişimlerini desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Arif, İran ve Tacikistan hükümetlerinin özel sektör iş birliğini kolaylaştırıcı rolünü sürdürmesinin, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Ziyaretin sonunda, Arif fabrika anı defterini imzaladı.