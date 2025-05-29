Rusya'dan İran ile parlamentolararası işbirliğini güçlendirme mesajı

Matviyenko mesajında “İran İslam Cumhuriyeti İslami Şura Meclisi Başkanlığına yeniden seçilmeniz dolayısıyla en içten tebriklerimizi kabul edin.” ifadelerine yer verdi.

Matviyenko, Kalibaf’a hitaben de

“Rusya Federasyon Konseyi’nde siz, uluslararası konulara hâkim ve yetkin bir devlet adamı olarak tanınıyorsunuz. Ülkemize karşı sıcak yaklaşımınızı takdir ediyoruz ve halklarımızın yararına karşılıklı fayda temelinde ikili iş birliğini derinleştirmeye, karşılıklı saygı, güven ve ortak çıkarları gözeten yapıcı parlamentolararası diyaloğu geliştirmeye hazırız.” dedi.

Ayrıca Matviyenko, iki ülke arasında uluslararası platformlarda ortak çalışmaları sürdürme arzusunu dile getirerek, bölgesel ve küresel gündemdeki önemli meseleler için etkili çözüm yolları bulmak adına iş birliğini sürdürmeyi istediklerini belirtirken mesajının sonunda, Kalibaf’a yeni görev döneminde başarı dileklerini iletti.