Kahire’ye yönelik baskıların sırrı: Mısır Yemen seçeneğine yöneliyor

Atvan, Rai al-Youm gazetesinde yayımladığı yazısında, Mısır’ın bugün benzeri görülmemiş bir siyasi ve ekonomik yalnızlık yaşadığını, bu durumun ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan, Katar ve BAE ziyaretinde Mısır’a uğramamasıyla daha da görünür hale geldiğini kaydetti. Trump, bu ziyaretten 5 trilyon dolarlık anlaşmalarla dönerken, Mısır ise 160 milyar dolarlık borcunun taksit ve faizlerini ödeyemez durumda.

Atvan, Trump’ın Riyad ziyaretine Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin davet edilmemesinin, Körfez ülkeleriyle Mısır arasındaki gerilimin bir yansıması olduğunu vurgulayarak, Mısır’ın Gazze’nin yeniden inşası için Kahire’de düzenlediği olağanüstü zirveye bu ülkelerin düşük düzeyde katılım göstermesinin de ilişkilerdeki soğukluğu gösterdiğini ifade etti. Mısır’daki çevreler, bu dışlanmanın sebebini Sisi’nin Trump’ın Beyaz Saray davetini reddetmesi ve Filistinlilerin Sina’ya yerleştirilmesine karşı çıkması olarak görüyor.

ABD’nin, Mısır’ın hava kuvvetlerini modernize etme talebine olumsuz yaklaşması ve yedek parça desteğini engellemesi, Mısır’ı Çin’den savaş uçağı almaya yöneltti ki bu, Kahire’nin Washington’a verdiği ilk sert tepki olarak değerlendiriliyor.

Analiste göre, Mısır’ın Ürdün ve Irak ile dışişleri bakanları düzeyinde düzenlediği üçlü toplantı ve Cumhurbaşkanı Sisi’nin, Katar Emiri hariç Körfez liderlerinin katıldığı Bağdat zirvesine iştirak etmesi, Kahire’nin yalnızlığı kırmak ve alternatif ittifaklar kurmak için attığı adımlar arasında.

Atvan, Mısır’ın şu anda pek çok cephede krizle karşı karşıya olduğunu belirtti:

Sudan’da devam eden yıpratma savaşı, Libya’da Batı sınırlarında süren istikrarsızlık, Camp David Anlaşması’nın giderek daha fazla ihlal edilmesi, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında kötüleşen durum, Süveyş Kanalı gelirlerinin 7 milyar dolar azalmış olması.

Atvan’a göre Mısır’ın bölgedeki saygın konumunu ve stratejik rolünü koruyabilmesinin tek yolu, İsrail’in Gazze ve Yemen’deki saldırılarına karşı durmak, Camp David Anlaşması’ndan çıkmak ve işgal altındaki Salahaddin Koridoru’nun (Philadelphia) geri alınmasını talep etmektir. Aksi takdirde, Mısır’ın yalnızlaştırılması süreci derinleşecek, iç parçalanma, sosyal çözülme ve toprak bütünlüğünün kaybı gibi ciddi tehditler ortaya çıkacaktır. Bu da Mısır’ı, Lübnan, Suriye, Libya ve Sudan’ın yaşadığı istikrarsızlığa sürükleyebilir.

Son olarak Atvan, Mısır’ın şu anda “Büyük İsrail” projesine ve Netanyahu’nun Orta Doğu’yu yeniden şekillendirme planına karşı tek ciddi engel olduğunu belirterek

“Ey Mısırlılar, bıçak kemiğe dayanmış durumda. Mevcut politikalar ters etki yaratıyor. Amerikan ve İsrail bıçağı artık sizin kemiğinize dayanmış durumda.” uyarısında bulundu.