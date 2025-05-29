İran ve Rusya ortak projelerin hızlandırılmasını görüştü

Bugün İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, taraflar bu görüşmede İran ve Rusya liderlerinin ortak iradesine vurgu yaparak, ikili anlaşmaların ve projelerin tam olarak hayata geçirilmesi için kararlılıklarını dile getirdi.

Dr. Ahmediyan, görüşmede “İkili anlaşmaların uygulanabilmesi için sürekli takip gereklidir. Bu mutabakatların uygulanmasıyla ekonomik iş birliği hacmi büyük ölçüde artacaktır.” ifadelerini kullandı.

Sergey Şoygu ise İran ve Rusya arasında imzalanan kapsamlı stratejik anlaşmaya dikkat çekerek, bu anlaşmanın siyasi, güvenlik, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda ikili iş birliğini geliştirmek için yasal bir zemin sunduğunu ifade etti.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ayrıca İran’ın sorunları diyalog yoluyla çözme kararlılığına vurgu yaparak, İran’ın nükleer zenginleştirme döngüsünü koruma ve barışçıl nükleer bilgiden faydalanma konusundaki ilkelerinden taviz vermeyeceğini belirtti.

İran ve Rusya’nın üst düzey güvenlik yetkilileri, bölgesel ve uluslararası düzeyde iş birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Şoygu, bölgenin güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini vurgulayarak, bölge dışı aktörlerin müdahalelerinin, bölge devletleri ve halkları için zararlı olduğunu dile getirdi.

Taraflar, görüşmede ikili ilişkilerin en önemli gündem maddeleri, bölgesel meseleler ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ali Ekber Ahmediyan, bu görüşmeden önce Çarşamba günü düzenlenen 13. Uluslararası Üst Düzey Güvenlik Yetkilileri Toplantısında, “adil ve sürdürülebilir bir uluslararası güvenlik mimarisi oluşturulması” konulu İran İslam Cumhuriyeti’nin tutumunu ortaya koydu.