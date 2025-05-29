Irakçi: Suudi Arabistan, İran’ın komşuluk politikasında çok önemli bir konuma sahiptir

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Medine’de bir İranlının tutuklanmasının ardından gündeme gelen bazı gelişmelere ilişkin olarak, “Suudi Arabistan ile ilişkiler konusu, yaşanan bu olay nedeniyle şu anda ciddi şekilde gündeme gelmiş durumda. Hac görevlileriyle ve Dini Lider’in temsil heyetiyle temas halindeyim, böylece İranlı hacıların gönderilmesi sürecinde hiçbir sorun yaşanmasın” açıklamasında bulundu.

Irakçi, salı gecesi X platformundaki paylaşımına da atıfta bulunarak, “İran, Suudi Arabistan ile ilişkiler konusunda tamamen ciddidir. Komşuluk politikamız, önceden başlatılmış olan çok önemli bir siyasettir ve Suudi Arabistan bu politikada çok önemli bir yere sahiptir. Biz kardeşçe ilişkilerimizi sürdüreceğiz ve bu ilişkilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.