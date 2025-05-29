Suudi Arabistan İçişleri Bakanı: İran ile Suudi Arabistan arasındaki iyi ilişkiler, İslam dünyası için faydalıdır

Abdulaziz bin Suud bin Nayif bin Abdulaziz, Cidde'de Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı Alireza Beyat ile yaptığı görüşmede, İran’ın kutsal mekânlarla ilgili talepleri ve hacılarımızla ilgili konuların çözümü için çeşitli kurumlar arasında yapılan koordinasyon hakkında “İleri sürülen taleplerin çözümü için azami iş birliği içinde olacağız. Hepimiz İran ile Suudi Arabistan arasındaki iyi ilişkilerden memnunuz ve bu durum, iki ülke liderlerinin irade ve isteğini yansıtmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’da geçerli olan yasalara değinen İçişleri Bakanı “İslam dünyasının dört bir yanından Suudi Arabistan’a misafir olarak gelen ziyaretçilerin güvenliği ve huzurunu korumak amacıyla mevcut kuralların uygulanmasına özen gösteriyoruz. Ülkemizle iyi iş birliği içinde olan İranlı yetkililere ve hacılara teşekkür ediyoruz.” vurgusunda bulundu.