Brezilya: İran’ın zenginleştirme hakkını destekliyoruz

Celso Amorim, bu açıklamayı Çarşamba akşamı Moskova’da düzenlenen 13. Uluslararası Üst Düzey Güvenlik Yetkilileri Konferansı çerçevesinde Ali Ekber Ahmediyan ile yaptığı görüşmede dile getirdi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ile Brezilya Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı arasındaki görüşmede, bağımsız ülkeler arasında sürekli istişarelerin sürdürülmesi ve tek taraflılığa karşı birlikte hareket edilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca, İranlı yetkili Ahmediyan, Gazze’deki Siyonist rejim cinayetlerini kınadı ve özgürlük yanlısı ülkeler ile halkların işgalcilere karşı birleşmesi gerektiğini belirtti ve “Dünya, Gazze’deki insani felaket karşısında sessiz kalmamalı ve bu vahşetin faillerine karşı ülkelerin birliği zorunludur.”

Ahmediyan ayrıca, İran’ın nükleer bağımsızlığını koruma, yakıt döngüsünü sürdürme ve zenginleştirmeye devam etme kararlılığını vurgulayarak “Tahran, diyaloga açık şekilde yaklaşmaktadır ancak nükleer bağımsızlıktan, yakıt döngüsünden ve zenginleştirmeden taviz vermeyecektir.” ifadelerini kullandı.

Brezilyalı taraf da bu konuda İran’ın tutumunu onaylayarak, İran’ın barışçıl nükleer enerji kullanımı ve zenginleştirme hakkını desteklediklerini tekrar ifade etti.

Her iki taraf, iki ülke arasında ticari ve bilimsel değişimin artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İran ve Brezilya’nın BRICS üyeliğine atıfla, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Brezilya, dünyada tarım ürünleri, madenler ve sanayi üretimi alanlarında önde gelen ihracatçılardan biri sayılmaktadır. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yayımladığı en son verilere göre, Brezilya 2024 yılında Satın Alma Gücüne Göre GSYİH sıralamasında yedinci sıraya yükselmiştir.