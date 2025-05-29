İran, Siyonist rejimin Yemen Havalimanı'na yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, bu saldırının hac mevsiminde ve Yemenli hacı adaylarının kutsal topraklara ulaşmasını engelleme amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, saldırıyı büyük bir cinayet olarak nitelendirdi ve özellikle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) başta olmak üzere uluslararası kuruluşların bu duruma acil ve ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Sözcüsü, Siyonist rejimin Yemen’in ekonomik altyapılarına ve sivil tesislerine – limanlar, havalimanları, gıda depoları ve benzerlerine – yönelik tekrar eden saldırılarına atıfta bulunarak, bu saldırıların açık birer savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ettiğini ifade etti. Siyonist rejimin bölgedeki Müslüman halklara yönelik vahşi saldırganlığının, bu rejimin Batı Asya halklarıyla olan doğal yabancılığının açık bir göstergesi olduğunu ve rejim liderlerinin tüm bölge ve dünyada savaş ve istikrarsızlığı yayma çabasını yansıttığını belirtti.

Bekaî, Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik hukuk tanımazlığı ve işlediği suçlarla mücadelede, tüm bölge ve dünya ülkelerinin yasal ve ahlaki sorumluluğunu hatırlatarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin hareketsizliği ve ABD’nin bu rejime verdiği sınırsız desteğin, BM Şartı’na dayalı normatif düzen açısından telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurduğunu ve küresel barış ile güvenliği eşi görülmemiş şekilde tehdit ettiğini vurguladı. Bu tehditle mücadele için uluslararası toplumun acil harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.