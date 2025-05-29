İran ve Umman'dan ortak bildiri / Bölgesel ve uluslararası koordinasyonun sürdürülmesine vurgu

Bu bildiride, iki ülke; ekonomik ortaklıkta yeni ufuklar açma kararlılıklarını, özel sektörü ticaret ve yatırımı artırma konusunda destekleme niyetlerini, bölgesel ve uluslararası koordinasyonun sürdürülmesini ve Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik eylemlerinin kınanmasını ilan etti.

Ayrıca, Umman Sultanlığı'nın İran İslam Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında nükleer konularla ilgili dolaylı görüşmeleri kolaylaştırmadaki aktif rolüne ve kültürel diplomasinin bir sembolü olarak ortak posta pulu basımına duyulan memnuniyet ifade edildi.

Bildirinin bir bölümünde şu ifadelere yer verildi:

Umman Sultanı ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, başta Gazze Şeridi krizi olmak üzere ortak ilgi alanına giren bazı bölgesel ve uluslararası meseleleri gözden geçirmiş ve Gazze Şeridi ile diğer Filistin topraklarında İsrail işgal güçlerinin Filistin halkına uyguladığı zulüm ve soykırımın tamamen ve kalıcı olarak durdurulması ve ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuşlardır. İki lider ayrıca, uluslararası toplumdan Gazze Şeridi'ndeki savunmasız halklara insani yardım ve destek sağlanmasını istemiş, Gazze halkının zorla yerinden edilmesi ve eziyet edilmesine yönelik tüm planları şiddetle kınamış ve mevcut siyasi istişare ve koordinasyon düzeyinden duydukları memnuniyeti dile getirmiştir.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İran ile ABD arasında nükleer konulara ilişkin yapılan dolaylı müzakerelerde Umman Sultanlığı’nın yapıcı rolüne teşekkür etmiştir. Buna karşılık, Umman Sultanı bu müzakerelerin istenilen bir anlaşmaya ulaşmasını ve bu anlaşmanın, bölgesel ve uluslararası barış ile huzuru pekiştiren, bölge ülkeleri için refah, huzur ve kalkınma getiren bir metne dönüşmesini umut ettiğini ifade etmiştir.

İki ülke lideri, bölge ve dünyada güvenlik ve istikrarın devamı yönündeki çabaların güçlendirilmesinin, ayrıca taraflar arasında bölgesel ve uluslararası platformlarda güvenlik ve istikrarı destekleyen meselelerde koordinasyon ve istişarenin önemini vurgulamışlardır.