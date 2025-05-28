Avrasya parlamento heyetlerinden İran’ın Palermo Sözleşmesi’ni onaylamasına destek

İran heyeti, Ekonomi Bakan Yardımcısı ve Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Hadi Hani başkanlığında toplantıya katıldı. Dördüncü Avrasya Parlamento Temsilcileri Forumu’nda konuşan Hani, İran’ın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında yasaların hazırlanması ve uygulanmasına dair yürüttüğü çalışmaları detaylı olarak sundu.

Hani, ayrıca İran İslam Cumhuriyeti’nin Palermo Sözleşmesi’ne katılımına ilişkin yasa tasarısının, İran’ın Maslahat Konseyi tarafından onaylandığını açıkladı.

Avrasya bölgesel grubunun parlamenter temsilcileri, özellikle Palermo Sözleşmesi’nin onaylanmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirerek İran’ın bu alandaki çabalarını desteklediklerini ifade etti.

Toplantıda İran heyeti, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye ilişkin mevzuatın hazırlanması, yasalaşması ve etkin şekilde uygulanmasına yönelik çok katmanlı denetim süreçlerini de detaylı biçimde aktardı.