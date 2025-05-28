Pezeşkiyan: Yaptırımla da olsa, yaptırımsız da olsa ülkemizi inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Umman’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ikinci gününde, bu ülkede yaşayan İranlılarla bir araya geldi. Toplantıda adaletsizlik ve zulme karşı durulması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, halkla, komşularla ve dünyayla adalet ve hakkaniyet temelinde ilişki kurulması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı “Yaptırımlar kaldırılmış olsun ya da olmasın, Allah’ın yardımıyla biz bu değişimi gerçekleştireceğiz. Bu değişim, sizlerin katkısıyla mümkün olacaktır. Eğer İslam ülkeleri el ele verirse, ticaret, yatırım, ekonomi ve sanayi alanlarında bilinçli iş birliği yapılırsa, kimseye ihtiyacımız kalmaz.” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki kaynakların sömürüldüğünü ve karşılığında silah, bomba ve füze gönderildiğini söyleyen Pezeşkiyan “Bizi birbirimizden korkutuyorlar. Düşmanların komploları yüzünden birbirimiz için tehdit haline geliyoruz.” dedi.

İslam ülkelerinin barış, güvenlik, refah ve kalkınma içinde yaşaması gerektiğini ifade eden Pezeşkiyan, “Biz birbirimiz için tehdit değil, fırsatız. Bu fırsatı doğru değerlendirmeli ve el ele vererek mevcut durumu değiştirmeliyiz.” diye konuştu.

Umman Sultanı ile yapılan görüşmelere de değinen Pezeşkiyan, iki ülke arasında ilişkileri geliştirmeye yönelik güçlü bir irade bulunduğunu belirtti. “Bu iradenin geçmişi eskiye dayanıyor. El ele verirsek, kesinlikle değişimi başarabiliriz.” dedi.

Konuşmasının sonunda Şehriyar’dan bir şiir okuyan Cumhurbaşkanı, Müslümanların birbirine düşürüldüğünü, ayrılıktan kaçınılması gerektiğini ve düşmanların oyunlarına karşı toplumsal birlik ve dürüstlükle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Pezeşkiyan, Umman ile yapılan anlaşmaların olumlu olduğunu, bunların takip edileceğini ve bu anlaşmaların hayata geçmesinde Umman’daki İranlıların da önemli rol oynayabileceğini ifade etti. “Allah’ın izniyle ülkemizi birlikte imar edeceğiz.” dedi.