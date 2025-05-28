Türkiye, İran Uluslararası Bisiklet Turu’nun ikinci etabını zirvede tamamladı

212 kilometrelik bu zorlu etapta 63 bisikletçi pedal çevirdi. Etaba Almanya’dan Bike Aid, Endonezya’dan Jakarta Pro, Kazakistan’dan Vino, Türkiye’den Spor Toto ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Irak Milli Takımı, Özbekistan’dan Oyuusun ile İran’dan Sehend Pump Tebriz, TRT Zencan, Viride İran ve İran Milli Takımı katıldı.

Yaklaşık 6 saat süren mücadelede Türk bisikletçi Tahir Yiğit, Spor Toto takımından, etabı birinci tamamladı. Almanya'nın Bike Aid takımından Michael Milkias ikinci, aynı takımdan Haftom Yil ise üçüncü oldu.

Bu etap sonunda Michael Milkias, yarışmanın sarı, yeşil ve beyaz formalarını kazandı. Dağ tırmanış kategorisinin lideri ise İranlı Hasan Seyfullahi oldu ve dağ forması (kırmızı benekli) ona verildi.

Yarışın üçüncü etabı, yarın Culfa’dan başlayarak Şebister’e kadar 128 kilometrelik parkurda devam edecek.