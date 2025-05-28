İşte gönderdiğiniz metnin haber formatında Türkçeye çevrilmiş hali:

Londra, İRNA- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, İran ile ABD arasında İran’ın nükleer programı konusundaki dolaylı görüşmelerin devam etmesini olumlu bir işaret olarak değerlendirdi. Ancak, bu görüşmelerin nihai sonucuna dair değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu belirtti.

Grossi, Çarşamba günü Viyana’da Ajans tarafından düzenlenen bir uzmanlık seminerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Umman’da süren müzakerelere ilişkin “Şu an için yorum yapmak erken. Ancak görüşmelerin sürüyor olması, tarafların bir anlaşmaya varma isteğinin göstergesidir” dedi.

UAEA Genel Direktörü ayrıca, yardımcılarından birinin Tahran’a gittiğini de doğruladı. Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Grossi'nin yardımcısının Ajans ile İran arasındaki teknik iş birliği konularını görüşmek üzere Tahran’a bir ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı.