Irakçi: Zenginleştirme konusunda hiç kimseyle şaka yapmıyoruz

Irakçi, Umman’da Cumhurbaşkanı ile birlikte gerçekleştirdiği temasların ardından yaptığı açıklamada “Şu ana kadar her şey oldukça olumlu geçti. Şu anda İranlı ve Ummanlı ekonomik aktörlerle bir toplantı yapılacak ve Sayın Cumhurbaşkanımız da toplantıya katılacak. İran-Umman ilişkileri son derece iyi bir seyir izliyor. Bu ilişkilerde karşılıklı saygı en üst düzeydedir ve iş birliğimizin tek ölçütü karşılıklı çıkarlardır. Her iki taraf da iki halkın çıkarlarını samimiyetle gözetmektedir” dedi.

Irakçi ayrıca, Umman Dışişleri Bakanı ile İran-ABD müzakerelerinin bir sonraki turunun düzenlenmesi hakkında yapılan istişarelerle ilgili olarak “Elbette bazı görüş alışverişleri ve danışmalar yapıldı; ancak bu ziyaretin esas amacı müzakere değil. Muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içinde yeni müzakere turunun tarihi netleşebilir, bu ise ayrı bir konudur” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı sosyal medya platformu X’te yaptığı son paylaşımı hakkında da açıklamada bulunarak “Bu paylaşımım, zenginleştirmeyi sıfırlamaktan bahseden bir İngiliz yetkiliye cevaptı. O mesajda açıkça ifade ettim ki, Avrupalılarla ve üç Avrupa ülkesiyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz ancak eğer onların tutumu ‘sıfır zenginleştirme’ ise bu durumda onlarla nükleer konuda konuşacak hiçbir şeyimiz kalmaz. Artık tutumlarını netleştirmeleri gerekiyor. Zenginleştirme konusunda hiç kimseyle şaka yapmıyoruz” dedi.