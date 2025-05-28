28 May 2025 16:56
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News ID: 85846588
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Tetik mekanizmasının etkileri İran’la sınırlı kalmayacak / Tahran, Avrupa’yla ilişkilerde karar anında

28 May 2025 16:56
News ID: 85846588
Tetik mekanizmasının etkileri İran’la sınırlı kalmayacak / Tahran, Avrupa’yla ilişkilerde karar anında

Tahran, İRNA- Avrupa meseleleri uzmanı Murtaza Meki, İRNA’ya verdiği röportajda, İran’ın Avrupa ile ilişkilerinde kritik bir karar noktasına geldiğini belirtti. Meki, Avrupa’nın “mekanizma tetikleme” tehdidini değerlendirerek bu adımın yalnızca İran’ı değil, daha geniş bir coğrafyayı etkileyeceğini söyledi.

“İran’ın, Avrupa’nın mekanizmayı aktif hale getirme girişimine karşı vereceği tepki öngörülemez olacaktır. Bu tepki İran açısından maliyetli olsa da, sonuçları yalnızca İran’ın sınırlarıyla sınırlı kalmayacaktır,” diyen Meki, Avrupa’nın bu adımı dikkatle düşünmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa’nın İran’a yönelik hoşnutsuzluğunun yalnızca nükleer müzakerelerden dışlanmasından kaynaklanmadığını ifade eden Meki, sorunun kökeninin üç yıl öncesine, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına kadar uzandığını belirtti. “Avrupa, İran’ı Rusya’yla aynı cephede gördü ve bu da güvenlik tehdidi algısını artırdı,” dedi.
 
Avrupa’nın elindeki araçlardan biri olan “mekanizma tetikleme” sürecine dikkat çeken Meki, “Eğer İran ile ABD arasında bir anlaşma sağlanırsa, Avrupa bu mekanizmayı devreye sokmakta isteksiz olabilir. Çünkü İran’a yönelik esas yaptırımlar Amerika kaynaklıdır ve olası bir anlaşmayla bunlar kalkarsa, Avrupa’nın İran üzerinde baskı kuracak bir aracı kalmayacaktır,” dedi.

Meki, mevcut durumu son derece hassas ve kaygı verici olarak tanımlayarak, Avrupa’nın ABD ile yürütülen müzakere sürecini sekteye uğratma potansiyeline sahip olduğunu ancak mekanizmanın bizzat Avrupa için de bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.
Ayrıca, Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin Orta Doğu’da daha aktif bir rol üstlenmeye çalıştığını ancak İsrail’in Gazze’ye yönelik yıkıcı saldırıları karşısında Avrupa’nın pasif tutumunun bölgedeki itibarını ciddi şekilde zedelediğini söyledi.

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