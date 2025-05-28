28 May 2025 16:20
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News ID: 85846551
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İran Dışişleri Sözcüsü Bekaî'den ABD görüşmelerine ilişkin açıklamalar

28 May 2025 16:20
News ID: 85846551
İran Dışişleri Sözcüsü Bekaî'den ABD görüşmelerine ilişkin açıklamalar

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekaî, İran-ABD müzakerelerinin son durumu ve Batılı medya iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, Batılı medyada yer alan İran-ABD görüşmelerine dair haberlerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bekaî, "Bir sonraki görüşme turunun zamanı ve yeri konusundaki istişareler devam ediyor. Detaylar kesinleşir kesinleşmez Umman tarafından açıklanacaktır" ifadelerini kullandı.  

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bir soru üzerine Bekaî, "Daha önce de defalarca belirtildiği gibi, İran ve ABD arasındaki tek görüşme konusu nükleer mesele ve yaptırımların kaldırılmasıdır. Bu müzakerelerde başka hiçbir konu gündeme gelmemiştir ve gelmeyecektir" dedi.  
  
Bekaî, İran müzakere heyetinin haksız yaptırımların kaldırılması için çaba göstereceğini vurgulayarak, "ABD'nin uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal eden yaptırımları sona erdirmesi önceliğimizdir. ABD'nin samimiyeti, bu konudaki tutumuyla değerlendirilecektir" şeklinde konuştu.  

Bekaî, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine ilişkin esneklik gösterdiği yönündeki iddialarını " Zenginleştirme, İran'ın nükleer programının ayrılmaz bir parçasıdır ve bu konuda hiçbir taviz söz konusu olamaz. Bu hakkı zedeleyecek herhangi bir öneri kabul edilemez." açıklamasıyla reddetti. 

Son olarak, olası bir anlaşmanın kapsamına dair medyada çıkan haberlerle ilgili soruya Bekaî, "Bu iddialar, çeşitli amaçlarla ortaya atılan spekülasyonlardır. Hiçbir resmî doğrulaması yoktur" yanıtını verdi.

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