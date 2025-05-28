İran, nükleer yakıt döngüsünü ve zenginleştirmeyi korumakta kararlı

Ahmediyan bu açıklamayı, Çarşamba günü Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen 13. Uluslararası Üst Düzey Güvenlik Yetkilileri Toplantısı’nda yaptı. Toplantının ana teması, “eşitlikçi ve sürdürülebilir bir güvenlik mimarisi” oluşturulmasıydı.

Konuşmasında uluslararası tek taraflı politikaları eleştiren Ahmediyan “Uluslararası siyasetteki tek taraflılık ve zorba güçlerin milletlere iradelerini dayatması, dünyada büyük felaketlere neden olmuştur. Bugün Batı Asya bölgesi, bu suçların açık bir sergisine dönüşmüş durumdadır” açıklamasında bulundu.

Ahmediyan ayrıca “Batı’nın tek taraflı politikaları, halkların sömürülmesi ve zulme uğraması üzerine kurulmuştur. Tüm dünya, Gazze’de eşi benzeri görülmemiş bir insanlık dışı suça tanıklık etmektedir; burada kadınlar ve çocuklar açlığa mahkûm edilerek yavaş bir ölüme sürükleniyor” ifadelerini kaydetti.

Son olarak, Ahmediyan mevcut küresel siyasi ve güvenlik yapılarına ilişkin “Bugün uluslararası siyasi ve güvenlik yapıları Batı ve emperyalist güçlerin esareti altındadır. Ancak İran İslam Cumhuriyeti’ne göre güvenlik, halkların hizmetinde olmalı; bağımsızlık ve özgürlükleri temin etmelidir.” eleştirsinde bulundu.