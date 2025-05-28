İran Silahlı Kuvvetleri en üst seviyede, her senaryoya hazırız

Tümgeneral Selami, İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu İmam Humeyni’nin, emperyalist güçlerin hâkimiyet kurduğu bir çağda “ilahi bir mucize” olarak ortaya çıktığını ve İran halkını modern dünyanın köleliğinden kurtardığını vurguladı.

Komutan Selami “İmam Humeyni, İslam ümmetinin yeniden izzet ve yüceliğe kavuşması için büyük bir devrimci hareket başlattı. Bu hareket sayesinde İran milleti siyasi bağımsızlığa erişti ve Müslümanlar için yeni bir umut kapısı açıldı” dedi.

Düşmanlara karşı uyarılarda da bulunan Selami, “Biz hazır bekliyoruz. Eğer düşmanlar bir hata yaparsa, öyle karşılıklar alacaklar ki geçmişlerini tamamen unutacaklar” ifadelerini kullandı.