28 May 2025 14:52
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News ID: 85846467
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İran Silahlı Kuvvetleri en üst seviyede, her senaryoya hazırız

28 May 2025 14:52
News ID: 85846467
İran Silahlı Kuvvetleri en üst seviyede, her senaryoya hazırız

Tahran, İRNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran Silahlı Kuvvetlerinin şu anda en yüksek güç seviyesinde olduğunu belirterek “Düşmanların her türlü senaryosuna karşı hazırız” açıklamasında bulundu.

Tümgeneral Selami, İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu İmam Humeyni’nin, emperyalist güçlerin hâkimiyet kurduğu bir çağda “ilahi bir mucize” olarak ortaya çıktığını ve İran halkını modern dünyanın köleliğinden kurtardığını vurguladı.

Komutan Selami “İmam Humeyni, İslam ümmetinin yeniden izzet ve yüceliğe kavuşması için büyük bir devrimci hareket başlattı. Bu hareket sayesinde İran milleti siyasi bağımsızlığa erişti ve Müslümanlar için yeni bir umut kapısı açıldı” dedi.

Düşmanlara karşı uyarılarda da bulunan Selami, “Biz hazır bekliyoruz. Eğer düşmanlar bir hata yaparsa, öyle karşılıklar alacaklar ki geçmişlerini tamamen unutacaklar” ifadelerini kullandı.

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