İslami: Anlaşma olursa ABD'li denetçilerin kabulü konusunda yeniden değerlendirme yapabiliriz

İslami, geçmiş yıllarda İran’a düşmanlık eden ülkelerden denetçi kabul edilmediğini hatırlatarak, “Ülkeler ki bizimle düşmanca ilişkiler sergiledi ve ilkesiz davranışlarda bulundu, biz de bu süre boyunca o ülkelerden denetçi kabul etmemeye çalıştık. Aynı şekilde onlar da İranlı denetçileri kabul etmiyorlar” ifadelerini kullandı.

Ancak İslami, müzakerelerde yeni bir sayfa açılabileceğine de işaret ederek, “Mevcut müzakere şartlarında, bazı hususlar gündeme gelir ve bir anlaşma sağlanırsa, İran’ın talepleri de dikkate alınırsa, o zaman Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) aracılığıyla Amerikalı denetçilerin kabul edilmesini yeniden gözden geçirebiliriz” dedi.

Zenginleştirme durdurulmayacak, oran siyasi değil teknik bir meseledir

İran’ın uranyum zenginleştirmesini durduracağı yönündeki spekülasyonları da yanıtlayan İslami, “Bu konu asla gündeme gelmemiştir. Zenginleştirme oranı siyasi bir mesele değil, kullanım amacına göre değişen teknik bir gerekliliktir. Yüksek zenginleştirilmiş uranyum üretimi doğrudan askeri amaçlı anlamına gelmez” diye konuştu.

İslami ayrıca, “Tüm dedektörler ve sensörler uygun zenginleştirme oranına sahip olmalıdır. Bu teknik bir konudur ve siyasi yöntemlerle ya da psikolojik operasyonlarla itibarsızlaştırılamaz” diyerek tartışmalara karşı çıktı.

Ajans, dünyadaki en yoğun denetimleri İran’da yapıyor

İran’ın nükleer programının tamamen şeffaf bir çerçevede ilerlediğini vurgulayan İslami, “İran yapımı nükleer santraller ve İran yapımı yakıt şu anda uygulamadaki planlarımız arasında yer alıyor. Bu projeler açık, belirli ve UAEA gözetimi altındadır” dedi.

İran’ın yoğun denetimlere tabi tutulduğunu vurgulayan İslami, “2024 yılında Ajans’ın İran’da yaptığı denetim sayısı, dünyadaki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Küresel nükleer kapasitenin sadece %3’üne sahip olmamıza rağmen, UAEA’nın toplam denetimlerinin %25’i İran’da gerçekleşti. Yani dünya ortalamasının 12 katı denetim uygulanıyor” ifadelerini kullandı ve ayrıca "Bu denetimleri güven oluşturmak için kabul ettik. Kimsenin bu kadar baskıya maruz kaldığını sanmıyorum. Ama mutluyuz ki artık denetçiler için bahane kalmadı” dedi.

Zenginleştirme hakkı İran’ın kırmızı çizgisidir

İran’ın bölgesel zenginleştirme konsorsiyumu planlarına sıcak bakmadığını da belirten İslami, ülkenin bu konudaki kırmızı çizgisini net şekilde ortaya koydu:

“İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer alandaki tutumu tamamen hukuki, yasal ve temellidir. Zenginleştirme, nükleer sanayimizin temeli ve bel kemiğidir. Bunu elektrik sektörüne benzetebiliriz: Birine elektrik şebekesi kurma izni verip santral kurma izni vermezseniz, bu sistemin bir anlamı kalmaz.”

İslami, “Zenginleştirme, enerji üretiminin kaynağıdır ve yalnızca enerji alanında değil, diğer teknik alanlarda da kullanılabilir. Bu hakkı elimizden almak, tüm nükleer sanayimizi ortadan kaldırmak anlamına gelir. Bu, bizim kırmızı çizgimizdir ve karşı tarafa açıkça sözlü ve yazılı olarak bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Son olarak medyada çıkan bazı iddialara da değinen İslami, “Müzakere masasında esas konu şudur: İran, mutlaka ve kesin olarak zenginleştirme kapasitesine sahip olmalıdır. İran’ın iki temel taahhüdü vardır: Birincisi, asla nükleer silah üretmeyeceğiz. İkincisi, hiçbir zaman zenginleştirme faaliyetlerimiz bu amaçla olmayacaktır. Açıklandığından öte bir programımız da yoktur” diyerek sözlerini tamamladı.