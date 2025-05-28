Pezeşkiyan: Umman ile işbirliğini geliştirmek için gerekli zeminler hazır

Mesud Pezeşkiyan, Çarşamba sabahı Umman’a gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci gününde bu ülkenin ekonomik aktörleriyle yaptığı görüşmede “Kardeşimiz Heysem bin Tarık ile yaptığımız görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için olumlu anlaşmalara vardık. İlk aşamada, limanlar ve hava yolları aracılığıyla iki ülkenin birbirine bağlanmasıyla ticari, ekonomik ve sanayi iş birliklerini geliştirmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, tüm alanlarda ilişkilerin derinleşmesi ve gelişmesi için el birliğiyle çalışılması gerektiğini vurgulayarak, İran ile Umman arasında geçmişten gelen uzun ve derin ilişkiler bulunduğunu, kültürel, dini ve tarihî ortaklıkların ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için uygun zemini oluşturduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanımız, Salı günü öğle saatlerinde, Umman Sultanı Heysem bin Tarık Âl Said’in resmî daveti üzerine iki günlük bir ziyaret için Tahran’dan Muskat’a doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanına bu ziyarette Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Savunma Bakanı Emir Aziz Nasirzade, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı Ahmed Meydari, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Muhammed Etebek ve Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rahimi eşlik ediyor.