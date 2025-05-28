Seravan Asayiş Şube Müdürü'nü şehit eden zanlılar tutuklandı

Kudüs Karargâhı tarafından yapılan açıklamada "Şehitler Anısına gerçekleştirilen güvenlik tatbikatı çerçevesinde, Espiç-Seravan bölgesinde beş kişilik terörist bir grup etkisiz hale getirildi. Kudüs Karargâhı savaşçıları ve İran istihbarat birimlerinin (İmam Zaman’ın görünmeyen askerleri) iş birliğiyle düzenlenen operasyonda, grubun bir üyesi öldürüldü, dört kişi ise tutuklandı." ifadeleri yer aldı.

Tutuklanan kişiler, Seravan Asayiş Müdürü Şehit Alireza Şehraki ve eşinin yanı sıra, Şehit Seccad Karargâhı güvenlik planında görevli iki gönüllünün şehit edilmesinden sorumlu olduklarını itiraf etti.

Bu terör hücresinin ayrıca yeni bir terör saldırısı hazırlığında olduğu, bölgede daha önce gerçekleştirilen birçok saldırıda da yer aldığı, özellikle Saravan bölgesinde bazı İranlı askerlerin şehit edilmesinde pay sahibi oldukları açıklandı.

Şehit güvenlik savunucusu Alireza Şehraki, Seravan Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. 30 Nisan 2023 tarihinde eşiyle birlikte özel aracıyla seyir halindeyken silahlı kişiler tarafından çapraz ateşe tutulmuş ve şehit edilmişti.

Seravan, Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı olup, bu eyaletin merkezi Zahedan’ın 347 kilometre güneydoğusunda ve Pakistan sınırında yer almaktadır.