28 May 2025 11:01
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News ID: 85846058
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İngiltere’nin İsrail’e yönelik çifte standardı / Westminster’da feryat, Hayfa’da gülümseme

28 May 2025 11:01
News ID: 85846058
İngiltere’nin İsrail’e yönelik çifte standardı / Westminster’da feryat, Hayfa’da gülümseme

Tahran, İRNA - Gazze’deki insani krizin derinleşmesinin ardından İngiltere’nin İsrail rejimiyle ticaret müzakerelerini askıya aldığını duyurmasından sadece bir hafta sonra, "Keir Starmer" hükümetinin resmi temsilcisi, eleştirmenler tarafından Londra’nın İsrail’e yönelik çelişkili ve ikiyüzlü politikalarının açık bir göstergesi olarak yorumlanan bir hamleyle, ekonomik iş birliğini geliştirmek amacıyla işgal altındaki Filistin topraklarına seyahat etti.

İngiltere hükümetinin İsrail işleri ticaret temsilcisi Ian Austin, bu ziyaret sırasında Hayfa liman kenti ve işgal altındaki topraklardaki çeşitli ortak ekonomik ve altyapı projelerini inceledi.

Austin, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail rejimi yetkilileri ve ekonomik aktörlerle yaptığı görüşmelerde, İngiltere ile ticareti güçlendirmeyi amaçladığını belirtti ve İsrail (rejimi) ile iş birliğinin İngiltere’ye “binlerce iyi iş fırsatı” getireceğini iddia etti.

Tam bir hafta önce ise İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Avam Kamarası'nda yaptığı alışılmadık açıklamada, Gazze’deki ciddi insani ve insan hakları kaygıları nedeniyle İsrail rejimiyle yapılacak serbest ticaret anlaşmasına dair müzakerelerin askıya alındığını duyurmuştu.

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