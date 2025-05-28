İngiltere’nin İsrail’e yönelik çifte standardı / Westminster’da feryat, Hayfa’da gülümseme

İngiltere hükümetinin İsrail işleri ticaret temsilcisi Ian Austin, bu ziyaret sırasında Hayfa liman kenti ve işgal altındaki topraklardaki çeşitli ortak ekonomik ve altyapı projelerini inceledi.

Austin, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail rejimi yetkilileri ve ekonomik aktörlerle yaptığı görüşmelerde, İngiltere ile ticareti güçlendirmeyi amaçladığını belirtti ve İsrail (rejimi) ile iş birliğinin İngiltere’ye “binlerce iyi iş fırsatı” getireceğini iddia etti.

Tam bir hafta önce ise İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Avam Kamarası'nda yaptığı alışılmadık açıklamada, Gazze’deki ciddi insani ve insan hakları kaygıları nedeniyle İsrail rejimiyle yapılacak serbest ticaret anlaşmasına dair müzakerelerin askıya alındığını duyurmuştu.