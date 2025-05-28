28 May 2025 09:55
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News ID: 85845977
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Erdebilli hattatların Türkiye'deki IRCICA Festivali'nde üstün başarısı

28 May 2025 09:55
News ID: 85845977
Erdebilli hattatların Türkiye'deki IRCICA Festivali'nde üstün başarısı

Erdebil, İRNA- Erdebil Eyaleti Kültür ve İslami İrşad Genel Müdürü Emir Recebi, Erdebil eyaletinin hattatlarının Türkiye’de düzenlenen uluslararası İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) hat festivalinde üstün başarı elde ettiğini açıkladı.

Emir Recebi, Çarşamba günü İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam Dünyası Uluslararası Hat Festivali’nin 13. döneminin geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin ünlü hattatı “Mustafa Rakım” adına İstanbul’da düzenlendiğini söyledi.

Recebi, bu dönemde Erdebil’den katılan sanatçıların Nastalik hattında 12 ödülden 4’ünü ve Kufi hattında birinciliği  kazandıklarını belirtti. Buna göre, Usta Saffar Galşi, Celî Nastalik’te birincilik  ve Nastalik’te ikincilik elde ederken, Saber Safayi, Kufi hattında birincilik kazandı.

Recebi ayrıca, 24 yaşındaki genç hattat Muharrem Zâd’ın hem Nastalik hem Celî Nastalik dallarında takdire değer bulunduğunu ve Saber Safayi’nin bir diğer eserinin de Kufi hattında övgüye layık görüldüğünü söyledi.

Uluslararası “IRCICA' Türkiye” festivali her üç yılda bir düzenleniyor ve 37 yıllık geçmişe sahip. Bu festival, dünyanın en prestijli hat sanatı etkinliği olarak kabul edilmekte ve “Hat Olimpiyatı” olarak anılmaktadır.

Erdebil Eyaleti, İran’ın kuzeybatısında 12 ilçesiyle yer almakta ve bu eyalette Kültür ve İslami İrşad Genel Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda sanatsal, edebi ve kültürel topluluk faaliyet göstermektedir.

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