28 May 2025 09:45
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News ID: 85845961
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Irakçi’den İngiltere’nin İran’da “sıfır zenginleştirme” tutumuna tepki

28 May 2025 09:45
News ID: 85845961
Irakçi’den İngiltere’nin İran’da “sıfır zenginleştirme” tutumuna tepki

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı, İngiltere’nin İran’da sıfır uranyum zenginleştirme yönündeki tutumunun geçerli olması durumunda, nükleer dosya hakkında aralarında konuşulacak bir konunun kalmayacağını belirtti.

Irakçi, Salı gecesi X sosyal medya platformunda “İran, iyi niyetle İngiltere ve nükleer anlaşmada kalan diğer Avrupalı üyelerle çok taraflı etkileşimini sürdürdü, hatta ABD mevcut müzakerelere onları dahil etmeye hâlâ istekli görünmüyorken bile.” ifadelerini paylaştı. 

Paylaşımın devamında da " Eğer İngiltere’nin tutumu İran’da ‘sıfır zenginleştirme’ ise – ki bu, hem Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın açık bir ihlali hem de İngiltere’nin nükleer anlaşmada kalan bir üye olarak taahhütlerinin çiğnenmesi anlamına gelir – o zaman nükleer dosya hakkında aramızda konuşacak bir konu kalmaz." ifadelerine yer verdi.

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