Irakçi’den İngiltere’nin İran’da “sıfır zenginleştirme” tutumuna tepki

Irakçi, Salı gecesi X sosyal medya platformunda “İran, iyi niyetle İngiltere ve nükleer anlaşmada kalan diğer Avrupalı üyelerle çok taraflı etkileşimini sürdürdü, hatta ABD mevcut müzakerelere onları dahil etmeye hâlâ istekli görünmüyorken bile.” ifadelerini paylaştı.

Paylaşımın devamında da " Eğer İngiltere’nin tutumu İran’da ‘sıfır zenginleştirme’ ise – ki bu, hem Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın açık bir ihlali hem de İngiltere’nin nükleer anlaşmada kalan bir üye olarak taahhütlerinin çiğnenmesi anlamına gelir – o zaman nükleer dosya hakkında aramızda konuşacak bir konu kalmaz." ifadelerine yer verdi.