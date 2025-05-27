27 May 2025 18:07
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News ID: 85845533
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Ahmediyan: Yeni bir küresel düzen kurmak için fırsatlar doğmuştur

27 May 2025 18:07
News ID: 85845533
Ahmediyan: Yeni bir küresel düzen kurmak için fırsatlar doğmuştur

Moskova, İRNA – İslam Devrimi Lideri'nin Temsilcisi ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, uluslararası alanda yeni mekanizmaların oluştuğuna dikkat çekerek, “Milletlerin önünde yeni bir dünya düzeni kurmak için önemli fırsatlar açılmıştır ve bu fırsat maksimum düzeyde değerlendirilmelidir” dedi.

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Ahmediyan, 13. Uluslararası Üst Düzey Güvenlik Temsilcileri Toplantısına katılmak üzere Salı günü Moskova’ya yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Görüşmeleri kapsamında, bazı dost ülkelerin yetkilileriyle ikili görüşmeler gerçekleştireceğini de belirtti.

Ahmediyan “Bu tür toplantıların düzenlenmesi ve BRICS ile Şanghay İşbirliği Örgütü gibi yeni yapılar, dünyada tek taraflı düzene karşı alternatif bir sistemin oluşturulması yönünde çabaların başladığını göstermektedir.” diye ekledi. 

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, bu süreci uluslararası sistemde yeni bir düzenin kurulması için bir fırsat olarak değerlendirerek, tüm milletlerin bu ortamdan en iyi şekilde yararlanması gerektiğini vurguladı.

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