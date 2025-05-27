Ahmediyan: Yeni bir küresel düzen kurmak için fırsatlar doğmuştur

Ahmediyan, 13. Uluslararası Üst Düzey Güvenlik Temsilcileri Toplantısına katılmak üzere Salı günü Moskova’ya yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Görüşmeleri kapsamında, bazı dost ülkelerin yetkilileriyle ikili görüşmeler gerçekleştireceğini de belirtti.

Ahmediyan “Bu tür toplantıların düzenlenmesi ve BRICS ile Şanghay İşbirliği Örgütü gibi yeni yapılar, dünyada tek taraflı düzene karşı alternatif bir sistemin oluşturulması yönünde çabaların başladığını göstermektedir.” diye ekledi.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, bu süreci uluslararası sistemde yeni bir düzenin kurulması için bir fırsat olarak değerlendirerek, tüm milletlerin bu ortamdan en iyi şekilde yararlanması gerektiğini vurguladı.