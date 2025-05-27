Umman Sultanı’ndan Pezeşkiyan’a resmî karşılama

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, üst düzey bir heyet başkanlığında Maskat’a yaptığı ziyarette, Sultan tarafından törenle karşılandı.

Törende, liderler özel locada yerlerini aldıktan sonra İran İslam Cumhuriyeti ve Umman Krallığı'nın millî marşları çalındı ve ardından iki lider tören kıtasını selamladı. Daha sonra, her iki tarafın üst düzey yetkilileri birbirlerine tanıtıldı.

Ayrıca, İran Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin onuruna barış ve dostluğun sembolü olarak 21 pare top atışı gerçekleştirildi.