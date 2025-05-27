İran’ın haziran ayı resmi petrol satış fiyatı açıklandı

Kuzeybatı Avrupa ve Güney Afrika pazarlarında, İran hafif petrolünün varil fiyatı, Haziran ayında Brent Kuzey Denizi petrolüne kıyasla 40 cent daha yüksek olarak açıklandı. Bu bölgede İran ağır petrolü ve Foroozan petrolü, sırasıyla Brent fiyatının 1.4 ve 1.3 dolar altında satışa sunulacak.

Akdeniz pazarında da benzer bir durum söz konusu: İran ağır petrolü ve Foroozan petrolü, Brent’e kıyasla sırasıyla 1.95 ve 1.80 dolar daha düşük fiyatla satılacak. Buna karşılık, İran hafif petrolü, Brent'ten 15 cent daha pahalı olacak şekilde fiyatlandırıldı.

Asya pazarında (referans fiyatı Umman/Dubai ham petrolü ortalaması), İran hafif petrolü, geçen aya göre hafif bir artışla, baz fiyatın 1.8 dolar üzerinde satılacak.