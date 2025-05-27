27 May 2025 16:41
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News ID: 85845447
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Moskova’ya ulaştı

27 May 2025 16:41
News ID: 85845447
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Moskova’ya ulaştı

Moskova, İRNA – İslam Devrimi Lideri’nin temsilcisi ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, ülkemizin Rusya ve diğer katılımcı ülkelerle iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen 13. Uluslararası Üst Düzey Güvenlik Temsilcileri Toplantısına katılmak üzere Moskova’ya ulaştı.

Ahmediyan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu’nun resmi daveti üzerine, bugün öğle saatlerinde Moskova Vnukovo Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ve Rusya Güvenlik Konseyi’nden bir temsilci, Ahmediyan’ı havalimanında karşıladı.

Ahmediyan, toplantıda konuşma yapacak, ayrıca toplantı oturumları çerçevesinde ikili görüşmeler ve istişarelerde bulunacak. Ev sahibi ülkenin yetkilileriyle yapacağı görüşmelerde, İran-Rusya stratejik ilişkilerinin son durumu da ele alınacak.

13. Uluslararası Üst Düzey Güvenlik Temsilcileri Toplantısı, adil ve bölünemez yeni bir kapsayıcı güvenlik mimarisinin inşası gündemiyle, bugün Moskova'da başladı. Toplantıya, 105 ülkeden 129’dan fazla heyet katılıyor. BRICS üyeleri, Şanghay İşbirliği Örgütü, ASEAN, Bağımsız Devletler Topluluğu, Arap Birliği, Afrika Birliği, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlardan üst düzey güvenlik yetkilileri toplantıya katılımlarını teyit etti.
Toplantı, Cuma gününe kadar Rusya Ulusal Güvenlik Merkezi’nde devam edecek ve uluslararası güvenlik alanında iş birliği konuları ele alınacak.

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