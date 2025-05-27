İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Moskova’ya ulaştı

Ahmediyan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu’nun resmi daveti üzerine, bugün öğle saatlerinde Moskova Vnukovo Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ve Rusya Güvenlik Konseyi’nden bir temsilci, Ahmediyan’ı havalimanında karşıladı.

Ahmediyan, toplantıda konuşma yapacak, ayrıca toplantı oturumları çerçevesinde ikili görüşmeler ve istişarelerde bulunacak. Ev sahibi ülkenin yetkilileriyle yapacağı görüşmelerde, İran-Rusya stratejik ilişkilerinin son durumu da ele alınacak.

13. Uluslararası Üst Düzey Güvenlik Temsilcileri Toplantısı, adil ve bölünemez yeni bir kapsayıcı güvenlik mimarisinin inşası gündemiyle, bugün Moskova'da başladı. Toplantıya, 105 ülkeden 129’dan fazla heyet katılıyor. BRICS üyeleri, Şanghay İşbirliği Örgütü, ASEAN, Bağımsız Devletler Topluluğu, Arap Birliği, Afrika Birliği, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlardan üst düzey güvenlik yetkilileri toplantıya katılımlarını teyit etti.

Toplantı, Cuma gününe kadar Rusya Ulusal Güvenlik Merkezi’nde devam edecek ve uluslararası güvenlik alanında iş birliği konuları ele alınacak.