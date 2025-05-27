Pezeşkiyan: Tahran ile Maskat arasındaki ilişkiler her geçen gün gelişiyor

Pezeşkiyan, bugün Umman’ın başkenti Maskat’a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, bu seyahatin Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said’in resmi davetiyle gerçekleştiğini belirterek “İslam Cumhuriyeti'nin genel politikaları ve Yüce Lider’in direktifleri doğrultusunda bu seyahatin amacı, başta Umman olmak üzere komşularla daha derin ve güçlü bağlar kurmaktır. İran İslam Cumhuriyeti’nin siyaset, ekonomi, kültür, bilim ve toplumsal alanlardaki ilişkileri genişletilecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı açıklamalarına “Bu ziyarette bölgesel barış ve huzurun güçlendirilmesi ile Gazze’de yaşanan vahşetlere karşı durmak da takip edilecek önemli başlıklardan. Ortak bir bakış ve dil geliştirerek, bölge ülkeleriyle birlikte hareket etmeyi amaçlıyoruz. Bölge ülkeleri el ele vererek, Siyonist rejimin insanlık dışı ve hiçbir vicdanın kabul etmediği uygulamalarına karşı tepkilerini uluslararası platformlara taşımalıdır.” şeklinde devam etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, Umman ile yaklaşık 2 milyar 300 milyon dolarlık bir ticaret hacminin mevcut olduğunu ve bu ilişkilerin her geçen gün arttığını belirterek, “Bu ziyarette ulaştırma, denizcilik, ticaret ve valilikler arası daha yakın ilişkiler gibi konular da görüşülüp müzakere edilecek” dedi.